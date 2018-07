Por Rio-2016, CBB assina convênio de R$ 7 milhões com o governo

O Ministério do Esporte divulgou nota oficial nesta terça-feira para confirmar que assinou, na última segunda, um convênio de cerca de R$ 7 milhões com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB). O valor será destinado para auxiliar na preparação da seleção masculina da modalidade até a Olimpíada de 2016, no Rio.

O presidente da CBB, Carlos Nunes, se encontrou com o ministro do Esporte, George Hilton, na última segunda, quando ficou acordado que a CBB já receberá uma primeira parcela de aproximadamente R$ 2,5 milhões, que será usada para a Copa América, competição marcada para a Cidade do México, entre 31 de agosto e 12 de setembro, e que serve como Pré-Olímpico.

A Copa América dá duas vagas aos finalistas aos Jogos do Rio, sendo que o terceiro colocado da competição terá de disputar uma vaga na repescagem, no Pré-Olímpico Mundial, que ocorrerá entre 4 e 11 de julho de 2016. Já a Copa América feminina, que será entre os próximos dias 9 e 16 de agosto, classifica apenas a campeã para a Olimpíada, enquanto as seleções que ficarem na segunda, terceira e quarta colocações seguem para a repescagem olímpica.

Mesmo que não se classifique por meio desta competições, o Brasil ainda poderia disputar os torneios olímpicos da modalidade através de convites da Federação Internacional de basquete (Fiba), mas para isso a CBB precisa pagar uma dívida próxima de U$S 1 milhão relativa ao "convite" que a entidade ganhou para que a seleção masculina disputasse o Mundial do ano passado, na Espanha. Por causa da dívida ainda não quitada, a Fiba ameaça cortar as duas vagas (masculina e feminina) que o Brasil teria direito no basquete por ser sede da Olimpíada.

A CBB tenta parcelar essa dívida e, segundo Carlos Nunes, o problema poderá ser solucionado em reunião do Comitê Executivo da Fiba, no próximo dia 7 de agosto, em Tóquio. Para os dias 8 e 9 de agosto, por sinal, o Brasil tem amistosos marcados respectivamente contra Uruguai e Argentina, em Brasília.

Na semana passada, mesmo sem contar com os jogadores que atuam na NBA, a seleção brasileira masculina faturou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, enquanto a equipe feminina do País terminou em quarto lugar na competição realizada uma semana mais cedo, no Canadá.