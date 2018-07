CBDA anuncia renovação de patrocínio dos Correios por mais dois anos

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do patrocínio dos Correios. O novo vínculo tem duração de 24 meses, com término previsto para dezembro de 2018, e prorrogará a longa parceria entre as partes.

Em 2017, os Correios completarão 26 anos de patrocínio à CBDA. A parceria foi colocada em risco no fim do ano passado, quando o órgão chegou a suspender as negociações para renová-la depois que a Justiça determinou o afastamento do presidente Coaracy Nunes e de outros quatro dirigentes da entidade, mas o acerto acabou acontecendo.

"Estamos felizes por seguir contando com recursos que foram e continuam sendo vitais para as modalidades aquáticas no Brasil. O País passa por um momento de dificuldades e estamos inseridos nisto. A CBDA já reuniu as cinco modalidades - natação, maratonas aquáticas, polo aquático, nado sincronizado e saltos ornamentais - para adequar calendários e ações. Os projetos sociais conduzidos pela confederação também continuarão. O enxugamento em todos os setores é natural e necessário neste cenário, mas estamos nos preparando há algum tempo para este momento e seguiremos adiante", disse o superintendente executivo da CBDA, Ricardo de Moura.

O novo contrato foi publicado nesta quinta no Diário Oficial da União e prevê o pagamento de R$ 11,4 milhões à CBDA em dois anos. Por conta da indecisão na renovação, a entidade chegou a ameaçar levar somente oito atletas da natação ao Mundial de Esportes Aquáticos deste ano, em Budapeste, na Hungria, mas com o acerto o número de relacionados deve aumentar.

"Antes da era Correios, os esportes aquáticos deram à história do esporte no Brasil quatro medalhas olímpicas, 55 pan-americanas e duas em Mundiais. Após a entrada da empresa como patrocinadora das modalidades, o país somou 10 pódios em Olimpíadas, 162 medalhas em Pan-Americanos e 27 medalhas em Mundiais dos cinco esportes", exaltou a CBDA em seu site.