CBDA apresenta protocolo para retorno aos treinamentos dos esportes aquáticos

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou, nesta quinta-feira, a elaboração de um protocolo com quatro fases e recomendações para o retorno aos treinamentos para os atletas dos esportes aquáticos.

A medida tem como objetivo zelar pela saúde de atletas, treinadores e todos os profissionais envolvidos no processo. As fases evoluem ao longo dos dias, conforme os objetivos tenham sido atingidos com sucesso.

Segundo Rodrigo Brochetto, médico do esporte da CBDA e da Careclub, os protocolos são essenciais para preservar a saúde dos atletas após o fim do período de isolamento. O documento foi elaborado em conjunto com a doutora Ana Carolina Corte, do COB.

"São cuidados básicos como distanciamento social, medidas de higiene e uso de equipamentos de proteção individual. Além da informação sobre a doença, sintomas, a diferenciação entre os testes laboratoriais e a conduta frente a um atleta que teve a doença", disse Brochetto.