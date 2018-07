CBDA contrata técnico para seleção feminina de natação Ex-técnico de Thiago Pereira e Joanna Maranhão, Fernando Vanzella é o novo treinador da seleção feminina de natação do Brasil. A oficialização do novo cargo foi feito durante o primeiro dia do Conselho Técnico Nacional de Natação, segunda-feira, no Rio. Até então, o mesmo técnico comandava tanto os homens quanto as mulheres. Alberto Silva, o Albertinho, agora fica só com o time masculino.