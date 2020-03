CBDA suspende competições de esportes aquáticos por três semanas no Brasil

Os esportes aquáticos optaram pela paralisação de todo o calendário nacional e regional em função da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou a suspensão por três semanas de todas as competições no País.

"A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, após consulta às federações estaduais e ao Comitê Brasileiro de Clubes, determinou, nesta segunda-feira (16), a suspensão do calendário de competições nacionais e regionais por 21 dias como parte do esforço de contenção do Covid-19", anunciou a CBDA, através de comunicado oficial.

A readequação do calendário por causa dessa pausa será anunciado posteriormente pela confederação. "Com a determinação, todas as competições nacionais e regionais marcadas até o dia 6 de abril estão suspensas. As novas datas de realizações serão divulgadas posteriormente", acrescentou.

A decisão da CBDA não afeta, ao menos inicialmente, a seletiva olímpica da natação, que está agendada para o período entre 20 e 25 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Anteriormente, porém, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu que a competição será realizada sem a presença de público.

A CBDA também destaca que novas medidas poderão ser adotadas em razão do surto do coronavírus. "A CBDA tomou a decisão com o objetivo de zelar pela saúde e integridade de atletas, treinadores e toda comunidade aquática envolvida. A confederação segue atenta às recomendações dos órgãos de controle e pode tomar novas decisões", concluiu.