CBDG faz seletiva em busca de atletas para equipes de bobsled e skeleton

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) vai selecionar atletas para duas categorias neste domingo, 18. O objetivo é identificar competidores para compor a equipe feminina de bobsled que tentará vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia, em fevereiro de 2014, e preparar uma seleção de bobsled masculino e de skeleton feminina e masculina para o próximo ciclo olímpico, visando os Jogos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, na Coreia do Sul.

Disputado a bordo de um trenó, em equipes de duas ou quatro pessoas, o bobsled consiste em descidas cronometradas por uma pista de gelo sinuosa e estreita. O esporte foi retratado no filme Jamaica Abaixo de Zero, de 1993. Este ano, a seleção brasileira estreou no esporte competindo na Copa América, em Lake Placid, nos Estados Unidos. A equipe contava com o atleta de salto triplo Jadel Gregório, que acabou não participando devido a sua altura - ele era muito grande para o trenó.

Também praticado sobre um trenó, o skeleton é um esporte individual. O competidor apoia o peito sobre o equipamento e desce a pista de gelo deitado, podendo atingir velocidade de até 150km/h.

Na seletiva promovida peloa CBDG, os testes de velocidade, com e sem trenó, serão realizados a partir das 9 horas de domingo, na Pista de Atletismo da Praia Grande, no litoral norte. À tarde serão realizados exercícios de força em uma academia.

Os atletas selecionados serão integrados às equipes brasileiras da piloto Fabiana dos Santos e do piloto Edson Bindilatti, no bobsled, e ao grupo do skeleton para um período de treinamento que vai até o dia 23 de agosto. Ao término dos treinos serão anunciadas as equipes oficiais.

SELETIVA DE BOBSLED E SKELETON

Data: 18 de agosto

Local: Praia Grande, litoral de São Paulo

Testes de velocidade: a partir das 9 horas, na Pista de Atletismo da Praia Grande (Rua José Bonifácio, atrás do Terminal Rodoviário Tude Bastos - Bairro Sítio do Campo)

Testes de força: a partir das 14 horas, na Academia Rodrigão 14, no Litoral Plaza Shopping (Av. Ayrton Senna da Silva, 1.511)

Inscrições podem ser feitas pela internet até sábado; no domingo, apenas no local dos testes. Os interessados devem comparecer à seletiva com trajes adequados para a prática esportiva.