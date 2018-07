CBF anuncia que Brasil jogará torneio de futebol feminino nos EUA em julho

A seleção brasileira feminina de futebol tem mais um compromisso confirmado para este ano. Nesta quarta-feira, a CBF anunciou que as comandadas de Emily Lima participarão de um torneio amistoso que acontecerá nos Estados Unidos, entre os dias 27 de julho e 4 de agosto.

A competição será um quadrangular. Além de Brasil e Estados Unidos, também participarão a Austrália e o Japão. As equipes duelarão entre si e quem somar mais pontos após as três partidas que disputar será proclamada campeã. A ordem e o local dos confrontos ainda não estão definidos.

Esta será mais uma oportunidade para as jogadoras mostrarem serviço para Emily Lima. A treinadora, que assumiu o comando da seleção após a saída de Vadão ao término da Olimpíada do Rio no ano passado, ainda realiza seus primeiros testes na equipe.

No último domingo, o Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0 em amistoso disputado em Manaus, no primeiro compromisso de Marta e Cristiane com a treinadora. Elas não estiveram presentes na estreia de Emily, no Torneio Internacional de Manaus, no fim do ano passado.