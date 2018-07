CBF lança calendário de 2017 com pausa maior em datas Fifa

A adequação do calendário do futebol brasileiro ao europeu ainda vai levar muito tempo - e isso se de fato acontecer algum dia. Nesta quinta-feira, a CBF apresentou as propostas de seu Comitê de Reformas e, para 2017, as alterações serão mínimas. A principal delas será a interrupção do Campeonato Brasileiro durante 14 dias em duas datas Fifa, em setembro e outubro. A divulgação oficial do calendário da próxima temporada deve sair até o fim do mês.

Foi definido que as férias dos jogadores serão de 30 dias, e haverá pelo menos 25 dias de pré-temporada. Os estaduais e as ligas regionais deverão acontecer em 18 datas, entre os dias 29 de janeiro e 30 de abril.

"Os estaduais não têm que ser engessados, têm que ser aprimorados", disse o ex-técnico da seleção Carlos Alberto Parreira, que participou do grupo de trabalho que discutiu o calendário. Entre as competições nacionais, a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2017 começarão praticamente juntos, no início de maio. Já a Série D será inchada e passará de 40 para 68 clubes.

A CBF também decidiu criar um departamento específico para o futebol feminino. A entidade divulgou ainda que criará um curso específico de para treinadoras, e que será criada a Série B do Campeonato Brasileiro.