CBF cria banco de dados para formar base da seleção olímpica Vice-campeã mundial com o time sub-20 e fora da decisão dos Jogos Pan-Americanos de Toronto com um grupo formado por atletas sub-22, a seleção brasileira já está sendo montada para a Olimpíada do Rio-2016. A informação foi dada no Canadá pelo técnico Rogério Micale, que nesta quinta-feira revelou que a CBF está elaborando um banco de dados com informações de 30 jogadores que estão em idade olímpica e poderão servir ao técnico Dunga.