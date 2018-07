CBF define tabela do Torneio Internacional de Futebol Feminino

A CBF anunciou nesta quinta-feira a tabela da sétima edição do Torneio Feminino de Futebol Feminino, competição organizada a cada fim de ano no Brasil. Desta vez, será a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, que receberá a disputa pela primeira vez. A seleção brasileira terá pela frente México, Canadá e Croácia.

Em busca de seu sexto título - só não foi campeão em 2010, quando viu o Canadá levantar o troféu -, o Brasil estreia no dia 9 de dezembro, contra a Croácia, às 21h45 (de Brasília). Quatro dias depois, encara o México, às 17 horas, e encerra sua participação no dia 16, contra o Canadá, às 21h45.

O torneio é disputado em sistema de todos contra todos em turno único. As duas equipes que somarem mais pontos farão a final no dia 20 de dezembro, às 19h30. A melhor campanha tem vantagem do empate na decisão. A disputa do terceiro lugar acontecerá no mesmo dia, às 17 horas.

Está é a primeira vez que o torneio será sediado no nordeste do País. A cidade de São Paulo recebeu suas quatro primeiras edições, de 2009 a 2012. Em 2013 e 2014, Brasília foi que organizou a competição. O Brasil é o único que participou de todos os anos, sendo que o México vai para seu quarto torneio, o Canadá para o terceiro e a Croácia estreia.