CBF define hoje mandos da final A Copa do Brasil só conhecerá seu campeão após a Copa do Mundo da África do Sul. Mas os finalistas saberão hoje onde farão os jogos decisivos e quem levará a vantagem de disputar a segunda partida em casa. Às 14 horas, no auditório do condomínio Rio Office Park, na Barra da Tijuca, ocorrerá o sorteio de mandos da final. Os jogos serão realizados em 28 de julho e 4 de agosto.