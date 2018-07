CBF define numeração para a Copa

Definição. Dunga divide os times para o coletivo. Titulares, entre eles Elano e Michel Bastos, recebem colete vermelho

Caberá a Kaká a honra de vestir no Mundial da África do Sul a camisa mais consagrada do futebol brasileiro ? e mundial ? em todos os tempos, a de número 10, eternizada por Pelé. Luís Fabiano será o dono da número 9, a mesma com que Ronaldo alcançou a marca de maior artilheiro de todas as Copas com os 15 gols assinalados em 1998, 2002 e 2006. A lista completa dessa relação só será enviada amanhã pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Fifa, mas o Estado/JT conseguiu antecipar a numeração dos titulares de Dunga.

Embora na Internazionale atue com a número 12, uma deferência do clube italiano ao goleiro reserva Francesco Toldo, Julio Cesar vai receber a camisa número 1. Maicon (2), Lúcio (3) e Juan (4) são decisões tomadas por Dunga ao longo dos últimos meses. Para a lateral-esquerda, o técnico ainda hesitava em deixar a número 6 com Michel Bastos, pois levantou a hipótese recentemente de entregá-la a Gilberto, por ele ser o mais velho do grupo de 23 convocados.

Gilberto Silva, com a 8, é uma barbada na lista. Nos 51 jogos comandados por Dunga desde 2006, o volante atuou 44 vezes com o mesmo número. Em todas essas partidas, foi escalado como titular. Ele foi reserva de Dunga em apenas três vezes e ficou fora de quatro jogos da seleção nos últimos três anos e 9 meses. Felipe Melo receberá a 5.

Haveria também uma pendência de última hora, após algumas manifestações afetuosas de Robinho a favor da camisa número 7. No entanto, Dunga não deve se sensibilizar e a 7 continuará com Elano. O companheiro de Luís Fabiano no ataque vai ter de se contentar com a 11.

Indicação dos titulares. A numeração é mais um forte indício de quem Dunga conta para escalar contra a Coreia do Norte, dia 15 de junho, na primeira partida do Brasil na competição. Mas, assim que puder, o técnico vai explicar que a lista numérica não define oficialmente os jogadores titulares.

O Estado antecipou no dia 13 de maio o time do Brasil para a estreia no Mundial. São os mesmos 11 escalados no primeiro coletivo realizado na África do Sul, ontem, num campo de uma escola de Johannesburgo, a Handburg High School. Em 45 minutos de pouco futebol e muita correria, o placar não saiu do zero.

A equipe com a qual o torcedor deve começar a se acostumar é formada por Julio Cesar, Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká; Luís Fabiano e Robinho.

Mais uma vez as atenções durante o coletivo ficaram voltadas para Kaká. O meia do Real Madrid, que passou toda a fase inicial da preparação da seleção, ainda no Centro de Treinamento do Atlético Paranaense, em Curitiba, na sala de fisioterapia, se movimentou com cuidado. Era visível que Kaká se preservava, resultado do longo tempo afastado para se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda.

A exemplo da principal estrela do time, os demais jogadores mantiveram ritmo mais cadenciado. "Normal, a perna fica um pouco mais dura nesse momento, resultado dos trabalhos físicos mais intensos realizados até aqui", explicou o atacante Nilmar. "Mas com o passar do tempo, a musculatura vai soltando, voltando ao normal e a gente fica mais seguro para disputar uma bola e se movimentar com mais tranquilidade."