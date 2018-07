CBF derruba liminar e poderá votar as contas do mandato de Del Nero A CBF conseguiu derrubar, na tarde desta quarta-feira, a liminar que impedia a votação das contas da entidade referentes ao exercício do ano passado. A decisão, do desembargador Claudio de Mello Tavares, da 11ª Câmara Cível do Rio, permite que seja realizada a reunião destinada a analisar, visando a aprovação, as contas do primeiro ano da gestão de Marco Polo Del Nero - tomou posse em abril e licenciou-se em dezembro.