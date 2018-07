CBF diz que serão quatro ou cinco sedes

Apesar de deixar a decisão apenas para julho, na CBF ninguém mais considera a possibilidade de incluir a cidade de São Paulo no evento da Fifa, principalmente por causa do atraso nas obras do estádio do Corinthians, o Itaquerão.

Aposta no Maracanã. Com relação ao Maracanã, também criticado por Jerome Valcke, a CBF prefere acreditar na posição do governo do Estado do Rio, de que o estádio vai estar totalmente reformado a tempo de receber jogos da competição.

Na segunda-feira, o Maracanã ganhou um reforço de 75 trabalhadores. Eles são agora 800 ao todo. As obras no estádio estão voltadas no momento para a demolição das arquibancadas. O anel inferior já foi posto a baixo. Numa próxima etapa, serão construídas as fundações de arquibancadas e rampas.