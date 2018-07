CBF e Flamengo em choque por causa da Copa União de 87

"É ridículo justificar a incompetência administrativa em cima de uma suposta perseguição política. Que ela (Patricia) se esforce muito. Que fale menos e faça mais, pois neste ano os resultados do Flamengo foram muito fracos", reagiu Teixeira, durante evento com uma das patrocinadoras da CBF, na zona sul do Rio.

Patricia alegou que o não reconhecimento do título se deu pelo fato de ela ter votado em Fábio Koff na última eleição para presidente do Clube dos Treze, em abril. O candidato apoiado por Teixeira, Kleber Leite, concorria com Koff e foi derrotado.

Para Teixeira, se houvesse perseguição em quem votou contra Kleber Leite, a CBF não teria unificado os títulos de campeão brasileiro entre 1959 e 1970. "Dos clubes contemplados, três não votaram no Kleber - Fluminense, Bahia e Palmeiras", disse. "Quando há algo negativo para os clubes que não votaram no Kleber, o discurso já está pronto: a culpa é da CBF, que está fazendo perseguição. Chega a ser cômico."