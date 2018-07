CBF faz treinamento para árbitros brasileiros da Copa Os três árbitros que vão representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano receberam, antes de embaçarem rumo a Zurique (Suíça) para iniciar a preparação para o Mundial, um curso preparatório especial promovido pela Escola Nacional de Árbitros de Futebol (ENAF). Sandro Ricci, Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse ficaram reunidos durante cinco dias em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, para o Programa Preparatório para Árbitros Mundialistas 2014.