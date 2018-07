CBF inicia reforma na Granja Comary

Um ponto ainda incerto nas reformas da Granja Comary, local que vai voltar a abrigar a seleção brasileira até a Copa de 2014, é a ampliação da área destinada à imprensa. Hoje, esse espaço não tem condições de receber mais de 50 profissionais. Para o Mundial, seria necessária uma estrutura para pelo menos quatro centenas de jornalistas.

Essa carência física na granja sempre foi um dos motivos alegados pelo ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, para deixar de levar a seleção principal para a cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio.

O assunto esteve na pauta das reuniões de ontem e anteontem entre o técnico Luiz Felipe Scolari, o coordenador Parreira e o auxiliar técnico Flávio Murtosa, na sede da entidade, no Rio.

As obras prioritárias na granja dizem respeito à melhoria da hospedagem dos atletas - os quartos são curtos e estão com problemas de manutenção. O refeitório da concentração também vai ser totalmente reformado, além da academia.

Oficialmente, a direção da CBF ainda não confirmou o retorno da seleção para a granja, onde a equipe esteve pela última vez em 2009. Mas o Estado recebeu essa informação de um alto funcionário da entidade que trabalha na granja. Ele garantiu que o projeto já está adiantado e foi até discutido com o prefeito de Teresópolis, Arlei Rosa.

Ainda em 2009, a CBF preferiu abrir as portas da granja apenas para as seleções de base e as equipes femininas. A entidade começou a investir num centro de treinamento moderno na Barra da Tijuca, onde também funcionaria a sua nova sede.

Problemas judiciais com relação à posse do terreno adquirido pela CBF levaram Teixeira a mudar de ideia. O atual presidente José Maria Marin, depois de ouvir o antecessor, decidiu 'bater o martelo' e resolveu desistir do novo CT.

Luiz Felipe Scolari, Parreira e Murtosa conversaram ontem por várias horas, trataram também do calendário da seleção para 2013 e, mais uma vez, preferiram sair do prédio pela garagem no subsolo, a fim de evitar o contato com os repórteres - prática que não era adotada por Mano Menezes nos dois anos em que esteve à frente da seleção.