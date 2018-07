CBF marca Botafogo e Santa Cruz para Juiz de Fora

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente que a partida entre Botafogo e Santa Cruz, no dia 3 de julho, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada para o estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG), onde a equipe carioca poderá voltar a atuar como mandante nesta edição da competição nacional - na última quarta-feira o time empatou com o Figueirense por 0 a 0, no mesmo local.

O duelo inicialmente estava previsto para acontecer no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, mas o Botafogo sofreu com a demora no processo de obtenção de laudos de segurança para poder realizar partidas neste local, que fica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

O Botafogo, entretanto, ainda espera poder conseguir os laudos necessários para poder mandar a partida diante do Santa Cruz no Luso-Brasileiro. A CBF acabou confirmando o confronto, no final da noite de quinta-feira, para Juiz de Fora, por causa do prazo de 10 dias de antecedência para definição do local de um jogo, exigido pelo Estatuto do Torcedor.

Outra definição anunciada pela CBF foi a marcação do jogo entre Fluminense x Coritiba, também válido pela 13ª rodada, no dia 2 de julho, para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). De acordo com nota publicada no site oficial da entidade, "o local foi escolhido após a ausência de definição pelo mandante, coincidindo com o fim do prazo regimental para tal". No caso, o prazo estipulado pelo Estatuto do Torcedor.

Sem poderem contar com o Maracanã e o Engenhão, que seguem sem poder ser usados por estarem cedidos para os Jogos Olímpicos do Rio, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão sofrendo para mandar partidas no Estado. O Raulino de Oliveira, que tem sido muito utilizado pelas suas equipes nos últimos tempos, não vem contando com boa presença de pública na grande maioria das partidas realizadas por estes clubes no estádio.