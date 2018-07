CBF reconquista sexta vaga para Libertadores

Com isso, o País terá seis representantes na próxima edição do torneio mais importante do continente.

A Conmebol voltou atrás da decisão de excluir uma vaga do Brasil depois de a CBF enviar ofício à entidade pedindo a revisão da medida e também após contato do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, com dirigentes de outras confederações sul-americanas.

A Conmebol entendeu, porém, que deveria manter a decisão inicial de que o campeão da Copa Sul-Americana retiraria de seu país uma das vagas à Libertadores. Dessa forma, o G-4 do Brasileiro volta à condição de G-3 se uma equipe brasileira conquistar o segundo torneio mais importante do continente.