CBF remarca jogo entre Aparecidense e Ponte Preta, mas STJD vai julgar recurso

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu uma nova data da partida entre Aparecidense-GO e Ponte Preta, pela primeira fase da Copa do Brasil. A entidade agendou o duelo para as 19h15 do dia 3 de abril (quarta-feira), no Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia. A partida, no entanto, ainda corre o risco de não acontecer, segundo o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD),

O julgamento da medida inominada da Aparecidense, marcada para esta quinta-feira, foi adiado, mas ainda irá acontecer. A data ainda será definida pelo STJD, mas, com certeza, ocorrerá antes do dia agendado pela CBF para realização do confronto. O time goiano tenta anular a decisão do tribunal, baseado nos procedimentos internos do STJD e na troca de auditores durante a audiência.

No dia 22 de fevereiro, em sessão itinerante em Fortaleza, o STJD decidiu por cinco votos a quatro a impugnação do jogo, vencido pelo time goiano por 1 a 0, atendendo ao pedido de interferência externa do clube campineiro.

Quem passar de Aparecidense e Ponte Preta enfrentará o Bragantino-PA, na segunda fase da competição nacional.