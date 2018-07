CBF se escora na seleção para encher os cofres

A CBF fechou o ano passado c0m nove patrocinadores, algo impensável para os clubes. "A seleção é um porto seguro para as empresas, pois não existe rejeição à equipe brasileira e a audiência nos jogos é muito boa "", diz o consultor Amir Somoggi. "A CBF colhe benefícios claros com isso.""

A entidade navega em águas tranquilas, se comparada com os clubes, e não é de hoje. Em 2003, por exemplo, conseguiu mais dinheiro com patrocínio do que todas as agremiações juntas - R$ 80 milhões, contra R$ 71 milhões.

No ano anterior, a seleção brasileira havia conquistado o pentacampeonato mundial, na Copa disputada na Coreia do Sul e no Japão.

E são valores que crescem rapidamente. O montante obtido pela CBF em 2009 com o item é 57% maior do que no ano anterior (R$ 105 milhões). E representou 71% do total gerado pela entidade.