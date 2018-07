CBF sofre para marcar amistosos antes da estreia A CBF quebra a cabeça para marcar dois amistosos para a seleção antes da estreia do time na África do Sul, dia 15, contra a Coreia do Norte. Foi assim nas três últimas Copas. O mais provável é que um dos jogos-treino ocorra no dia 2. E o outro entre os dias 5 e 8 de junho, portanto, uma semana antes da primeira partida da fase de classificação da competição. A mesma dificuldade para definir as datas está sendo para escolher os adversários e o próprio local dos jogos. A CBF não quer correr o risco de levar o time para outro país, como Angola, por exemplo, vizinha dos sul-africanos, com receio da possível confusão que a seleção brasileira provocará com a sua presença.