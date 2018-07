CBG confirma Jade titular no Mundial de Ginástica, mas adia escalação masculina

Ao que tudo indica, o ginasta que viaja para Glasgow neste sábado para ficar como reserva será Diego Hypolito. Petrix Barbosa foi o último cortado e a equipe que está em Anadia (Portugal) conta com cinco generalistas (atletas que pontuam em todos os aparelhos), Arthur Zanetti e Diego Hypolito. A comissão técnica pretende usar apenas um desses dois especialistas, garantindo maior possibilidade de o Brasil ficar entre os oito primeiros por equipes e, assim, se classificar à Olimpíada.

Vão para Glasgow os ginastas Arthur Nory Mariano, Arthur Zanetti, Caio Souza, Diego Hypolito, Francisco Barretto Júnior, Lucas Bitencourt e Péricles Silva. "Ainda iremos fazer alguns ajustes e definir a estratégia para a competição. Estamos na reta final, agora são só detalhes a serem corrigidos", disse o coordenador da seleção, Leonardo Finco. "Os titulares serão conhecidos em um momento mais próximo da competição, após mais avaliações", garantiu.

No Mundial passado, Diego Hypolito nem iria à China. Depois de desabafar em redes sociais, acabou convocado para ser reserva após a lesão de Petrix Barbosa e competiu quando Caio Souza se machucou. Acabou com o bronze no solo. Agora, a comissão técnica tenta evitar constrangimento parecido.

A equipe que vai a Glasgow, entretanto, não está completa. O melhor ginasta do País, Sergio Sasaki, ainda se recupera de cirurgias no joelho e no ombro e não foi convocado para o Mundial.

No feminino, a situação é a mesma e o time que vai à Escócia não terá Rebeca Andrade, também a brasileira que mais pontua. A comissão técnica já definiu que Daniele Hypolito, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira serão titulares. As outras duas vagas serão definidas entre Letícia Costa, Lorenna Rocha e Thauany Araújo.

Jade Barbosa é a grande novidade na equipe, uma vez que ela ficou de fora do Mundial do ano passado por lesão. Também não participou da etapa de São Paulo da Copa do Mundo e foi reserva no Pan, porque voltava da cirurgia.