CBJ corta judoca e cria polêmica

A judoca Rafaela Silva, de 18 anos, foi cortada do grupo que viajou ontem para o Marrocos, onde será realizado, a partir de quinta-feira, o Mundial Sub-20. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) alega indisciplina, pois a atleta teria deixado a concentração sem pedido formal nem autorização da comissão técnica na sexta-feira. O argumento é rebatido pela equipe da atleta, campeã mundial júnior em 2008.

O judoca Flávio Canto, idealizador do Instituto Reação, trabalho social que revelou Rafaela, afirmou ter considerado o corte "um tremendo exagero", fazendo lembrar um "período negro e autoritário" no judô. Segundo ele, a atleta deixou a concentração para ir à apresentação da parceria entre o Reação e o Fluminense, no sábado.

"A autorização para (Rafaela) sair da concentração foi solicitada por mim", divulgou, em nota. "Rafaela não foi à praia ou ao cinema. Respeito a decisão da CBJ. Entretanto, considero o corte, sem direito a defesa, um tremendo exagero e sem nenhum sentido construtivo."

De acordo com a CBJ, o corte foi determinado, de maneira unânime, pelos técnicos da equipe júnior, pelo coordenador da base e pela treinadora da equipe feminina adulta.