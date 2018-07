CBJ exalta resultados do Brasil no Masters de Judô

O País conseguiu dois outros, com Rafael Silva (mais de 100kg) e Mayra Aguiar (até 78kg) e quatro bronzes, com Tiago Camilo (até 90kg), Hugo Pessanha (até 90kg), Sarah Menezes (até 48kg) e Rafaela Silva (até 57kg). O resultado deixou o Brasil na segunda colocação no quadro de medalhas, atrás apenas do Japão.

"Estamos trabalhando para fazer um bom resultado na Olimpíada e cada vez confio mais nos nossos atletas e na nossa comissão técnica. O objetivo é chegar no auge em Londres", disse o coordenador técnico da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson. "Essas medalhas nos garantem matematicamente em Londres nessas categorias e dão aos atletas uma tranquilidade maior para trabalhar pensando nos Jogos e não na classificação", completou o coordenador, lembrando que a lista final será fechada apenas no dia 30 de abril, após o Pan-Americano de Montreal.

Vão se classificar para a Olimpíada de Londres os 22 homens e 14 mulheres mais bem classificados no ranking mundial de judô, com, o limite de um atleta por país em cada categoria. O Brasil tem atualmente 22 judocas dentro do critério de classificação para os Jogos de Londres, distribuídos em 13 categorias.

No caso do peso médio, a disputa está cada vez mais acirrada entre Tiago Camilo e Hugo Pessanha, que subiram ao pódio em Almaty. "Essa briga continua. Serão mais duas competições para eles: o Grand Slam de Paris e o Grand Prix de Dusseldorf, em fevereiro. Vai ser o xeque-mate".", disse Ney Wilson.

"Cada luta é uma final. Como falta muito pouco para fechar o ranking, qualquer ponto conquistado conta muito", disse Hugo Pessanha, décimo colocado da lista até a disputa do Masters. "Não tenho pensado muito na minha disputa com o Tiago. A preocupação é sempre fazer uma boa competição e somar pontos no ranking", completou o judoca, que tenta ultrapassar Tiago Camilo, que estava em quarto lugar na lista até a disputa do Masters.