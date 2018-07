CBV define duplas que vão tentar vaga olímpica

A CBV escolheu as duplas Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa e Taiana/Vivian, no feminino, e Alison/Emanuel, Ricardo/Pedro Cunha e Márcio/Pedro Solberg, no masculino. Quatro duplas vão ser indicadas até junho, por meio dos desempenhos no Circuito Mundial e na Continental Cup, e podem ser alteradas.

O cearense Márcio ficou satisfeito com a mudança. "Como eu e Pedro (Solberg) temos pontuação baixa, pois estamos começando a jogar juntos, já estaríamos praticamente desclassificados pelo outro critério", disse. Solberg também ficou meses sem jogar devido à suspensão por doping, provocada por erro do laboratório Ladetec, no Rio.

A irmã de Solberg, Maria Clara, não ficou entre as selecionadas. "Acho que há aspectos positivos e negativos (na mudança). Mas ninguém está trabalhando à toa. Acho que os que conquistarem as vagas vão ser aqueles que merecem ir", disse a atleta. "Claro que ninguém é maluco, a CBV não vai pegar uma dupla que está ganhando e mexer nela", frisou.