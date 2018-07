CBV divulga calendário do vôlei de praia nacional

As quatro primeiras etapas acontecerão nos meses de fevereiro, março e abril, em Salvador, Recife, João Pessoa e Fortaleza. E as seis últimas estão previstas para serem realizadas entre setembro e dezembro, em Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba e Rio. Entre as duas partes, a CBV promoverá quatro torneios challenger para as duplas que não estiverem em competições internacionais.

"Por ser um ano olímpico, o calendário internacional do vôlei de praia em 2012 está muito extenso. Serão realizadas 14 etapas masculinas e 14 femininas no Circuito Mundial, além dos Jogos Olímpicos de Londres. Para não sacrificar a preparação das duplas que irão representar o Brasil no exterior, reduzimos o primeiro semestre de seis para quatro etapas. Por outro lado, realizaremos as etapas challenger, de modo que as equipes que não forem para as competições internacionais poderão seguir em atividade durante este período", explicou Tadeu Saad, superintendente de vôlei de praia da CBV.

Confira o calendário do Circuito Nacional de Vôlei de Praia

02/02 - Salvador

01/03 - Recife

22/03 - João Pessoa

05/04 - Fortaleza

13/09 - Cuiabá

27/09 - Goiânia

11/10 - Belo Horizonte

01/11 - Campinas

15/11 - Curitiba

06/12 - Rio