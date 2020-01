Ceará anuncia contratação de Rafael Sóbis para a temporada 2020

Rafael Sóbis vai defender o Ceará na temporada 2020. Neste domingo, o veterano atacante teve a sua contratação anunciada pelo clube nordestino, se tornando o mais seu mais novo reforço. Ele chega gratuitamente ao clube, pois estava sem contrato após o fim do seu vínculo com o Internacional ao término do último ano.

Sóbis assinou contrato válido até o fim de 2020 com o Ceará, que assim chega aos seis reforços para a próxima temporada, pois antes havia anunciado as chegadas do zagueiro Tiago Pagnussat, do lateral-direito Eduardo, do atacante Rodrigão, do volante Charles e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco.

Hoje com 34 anos, Sóbis tem sua trajetória intimamente ligada ao Internacional. Foi lá onde iniciou a sua carreira e viveu o auge, sendo decisivo para a conquista do título da Copa Libertadores em 2006, ano em que foi negociado com o espanhol Betis. Depois, ainda teria mais duas passagens pelo Beira-Rio, em 2010, quando também faturou a Libertadores, e em 2019, temporada em que marcou seis gols em 46 jogos.

Na sua carreira, também acumula passagens por Al Jazira (Emirados Árabes Unidos), Fluminense, Tigres (México) e Cruzeiro. Além disso, venceu o Campeonato Brasileiro de 2012 e a Copa do Brasil em 2017 e 2018.

Sóbis vestiu a camisa da seleção brasileira principal em oito jogos, com um gol marcado. Ele também disputou o Mundial Sub-20 em 2005 e a Olimpíada de Pequim, em 2008, quando conquistou a medalha de bronze. Agora, então, assinou com o Ceará, que será o sétimo da sua carreira profissional.