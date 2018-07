Ceará elimina Fla em jogo tumultuado Em uma partida agitada, com quatro gols na primeira etapa, polêmica e arbitragem confusa, o Ceará segurou o Flamengo e saiu classificado do Presidente Vargas, em Fortaleza, com empate por 2 a 2, ontem à noite, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Thiago Neves e Washington marcaram duas vezes cada. Agora, o Ceará enfrenta o Coritiba.