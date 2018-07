Ceará tem lesão muscular na coxa e vira dúvida no Internacional

O trunfo do Inter é o período sem jogos, que pode ajudar na recuperação. Ceará se machucou na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no domingo passado, em São Paulo, quando foi substituído por Eduardo Sasha no intervalo.

Caso ele não possa jogar contra a Ponte, a tendência é que Roth faça alteração semelhante, deslocando William para a posição de origem, na lateral, o que abriria uma vaga no meio-campo.

Depois de folgar na segunda e na terça, o elenco do Inter se reapresentou nesta quarta-feira. O clube tenta recuperar o atacante Vitinho, que ficou fora do duelo com o Palmeiras por causa de um desconforto na coxa direita. O volante Fernando Bob e o zagueiro Eduardo fazem fisioterapia.