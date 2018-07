Ceará testa série invicta e tenta tirar proveito do calor O Ceará não perde há cinco rodadas (duas vitórias e três empates) e já acredita que pode ter ambições maiores no Campeonato Brasileiro - hoje ocupa a 12ª posição, com 39 pontos. A ideia da equipe da casa é aproveitar o calor para construir a vitória logo no início da partida. "O São Paulo está acostumado com o frio e aqui a temperatura às 15 horas é muito alta, faz muito calor", explica o atacante Marcelo Nicácio, que volta à equipe após uma contratura muscular. "Vamos marcar forte e partir em contra-ataques rápidos para construir a vitória logo no primeiro tempo", afirma, confiante.