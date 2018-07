Ceará vence Criciúma e sobe para terceiro na Série B

Com o resultado, a equipe cearense voltou a vencer e ganhou a posição do Atlético-GO, que perdeu para o Londrina no meio de semana.. O Ceará tem 30 pontos, contra 23 do Criciúma. O time catarinense não vence há cinco rodadas, se distanciando do G4, a zona de acesso.

Na briga direta pela vaga na elite, o Criciúma começou mais ligado e optou pelo abafa nos minutos iniciais. Douglas apareceu bem pelo lado direito de campo e cruzou na medida para Alex Maranhão, que cabeceou para grande defesa de Éverson. Na sobra, o atacante ainda conseguiu fazer o desvio, porém, foi a vez de Ewerton Páscoa tirar em cima da linha.

O susto acordou o Ceará que respondeu logo na sequência. Wescley arriscou, a bola desviou na defesa e por pouco não surpreendeu o goleiro Luiz. A equipe cearense foi ganhando volume de jogo e começou a assustar o adversário, como na tentativa de Rafael Costa. O atacante mandou rente a trave.

Mas foi o time catarinense que criou as melhores jogadas de perigo. Aos 47 minutos, Elvis, em cobrança de falta, mandou a bola para área, Raphel Silva fez o desvio de cabeça e acertou a trave de Éverson. Assim, novamente o time da casa escapou de sofrer o gol.

O segundo tempo foi todo do Ceará. O Criciúma voltou apático, enquanto a equipe cearense martelou até abrir o marcador. Wescley passou por dois adversários e deixou Bill de frente para o goleiro. O artilheiro não desperdiçou.

Após o gol, o Ceará recuou e começou a cozinhar a partida. Com sérias dificuldades para furar o bloqueio do adversário, o Criciúma assustava apenas em jogadas de bola parada, porém, dava o contra-ataque para a equipe cearense, que por pouco não aumentou. Diego Felipe teve a chance de marcar, mas Luiz segurou. Na segunda tentativa do meia, dentro da área, chutou para fora.

Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Paraná na sexta-feira, às 19h15, no Estádio Heriberto Hulse. O Ceará joga no sábado diante do Vila Nova-GO, às 16h, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 CRICIÚMA

CEARÁ - Éverson; Eduardo, Ewerton Páscoa, Charles e Thallyson; João Marcos, Richardson, Felipe (Baraka) e Wescley (Diego Felipe); Bill e Rafael Costa (Serginho). Técnico: Sérgio Soares.

CRICIÚMA - Luiz; Lucas Taylor, Raphael Silva, Nathan e Diego Giaretta; João Afonso, Douglas Moreira, Elvis (Juninho) e Alex Maranhão (Adalgiso Pitbull); Niltinho e Gustavo (Jheimy). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Bill, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

CARTÕES AMARELOS - João Marcos e Serginho (Ceará); Alex Maranhão, Nathan, Elvis e Douglas Moreira (Criciúma).

RENDA - R$ 106.350.

PÚBLICO - 9.530 pagantes.

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).