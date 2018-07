Ceará vence duelo dos invictos e já é vice-líder

Goleada do Inter. O Internacional só precisou de dez minutos para superar o Atlético-PR, ontem à tarde no Beira-Rio: foi quando marcou três gols, com Walter, Sorondo e Andrezinho. Mas isso só aconteceu no começo do segundo tempo. Depois de fazer 3 a 0, o Inter liquidou o jogo com o gol de Alecsandro. E Manoel descontou no final: 4 a 1.

Virada do Flu. No Mineirão, o Fluminense obteve um grande resultado ao bater o Atlético-MG por 3 a 1. O time mineiro saiu na frente com Muriqui. Na segunda etapa, Gum, Allan e Fred viraram o jogo para o Flu.

Empate no clássico. No Engenhão, o clássico Botafogo x Vasco terminou empatado: 1 a 1. Os gols saíram no 1.º tempo: Ernani abriu a contagem para o Vasco e Herrera (pênalti) empatou.

Goiás desencanta. O Goiás conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, ao derrotar, de virada, o Atlético-GO por 3 a 1, no clássico realizado ontem à noite no Serra Dourada. Romerito, duas vezes, e Bernardo marcaram para o Goiás. Elias fez o gol do Atlético-GO, que despencou na tabela e agora está em último lugar.

Zico no Flamengo. A diretoria do clube carioca anunciou ontem a contratação do ex-jogador, que será o novo diretor-executivo do time. A apresentação está marcada para hoje.