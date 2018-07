Ceará vence o CRB fora de casa e sobe para o 3º lugar na Série B

Consciente da importância do resultado, o Ceará não cumpriu o roteiro de visitante e pressionou o adversário desde os minutos iniciais. Buscando as jogadas pelo lado esquerdo do campo, Thallyson deu trabalho ao atacante Luidy, que recompunha o sistema de marcação. O jogador foi um dos destaques do CRB na frente, com Neto Baiano atuando fixo entre os zagueiros.

Isso porque não poupou esforços para organizar o time da casa, que pecava principalmente nos erros de passe. O técnico Mazola Júnior usou o intervalo para tentar consertar os erros no meio-de-campo e o posicionamento da defesa. E quase deu certo, já que aos sete minutos Gerson Magrão cruzou à meia altura para a grande área e Neto Baiano testou para fora. Pouco tempo depois, aos 13 minutos, foi a vez de Dakson acertar o poste do Ceará em um chute distante da meta.

Mas o time estava cansado pelo confronto com o Vasco pela Copa do Brasil, quando empatou por 1 a 1, no Rio de Janeiro, e cedeu espaços. Assim, o CRB acabou sendo vazado aos 14 minutos do segundo tempo. Em bola alçada na grande área, o zagueiro Diego Jussani tentou o recuou de cabeça, mas pegou o goleiro Juliano no contrapé e acabou marcando um gol contra. O atacante Rafael Costa do Ceará estava no lance, mas não chegou a tocar na bola.

E não parou por aí, com outros gols do Ceará saindo do banco de reservas. O zagueiro Ewerton Páscoa entrou em campo e aproveitou uma falha da defesa para testar firme, aos 42 minutos. Pouco tempo depois, aos 46, Bill, que também iniciou o jogo entre os suplentes, dominou livre na grande área e bateu na saída do goleiro Juliano.

Os times voltam a campo já na terça-feira, pela terceira rodada da competição. No Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebe o Atlético Goianiense às 19h15. No mesmo horário, o CRB terá que pegar enfrentará o Oeste no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 3 CEARÁ

CRB - Juliano; Bocão, Audálio, Diego Jussani e Diego; Olívio, Matheus Galdezani, Gerson Magrão (Rodolfo) e Dakson (Bruno Nascimento); Luidy e Neto Baiano (Lúcio Maranhão). Técnico: Mazola Júnior.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Sandro, Antônio Carlos e Thallyson; Richardson, Marino (Baraka) e Felipe (Ewerton Páscoa); Tomas Bastos, Serginho e Rafael Costa (Bill). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Diego Jussani (contra), aos 14 minutos, Ewerton Páscoa, aos 42 minutos e Bill, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA).

CARTÕES AMARELOS - Bocão (CRB); Éverson, Thiago Cametá e Ewerton Páscoa (Ceará).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).