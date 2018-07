Cedido pelo Grêmio, Henrique Almeida se apresenta e é confirmado pelo Coritiba

Henrique Almeida chegou ao Grêmio no início do ano passado, após se destacar no segundo semestre de 2015 exatamente pelo Coritiba, em passagem pelo clube por empréstimo, cedido pelo Botafogo. Mas ele não conseguiu repetir o mesmo rendimento no time gaúcho.

Em 2016, Henrique Almeida só marcou três gols nas 33 partidas em que disputou pelo Grêmio, decepcionando com a camisa do time, que havia superado o rival Internacional nas negociações para se reforçar com o jogador, que chegou a ser visto no Beira-Rio. Ainda assim, parece ter mantido seu status em alta com os dirigentes do Coritiba, que agora acertaram seu retorno, cedido por empréstimo de um ano.

Formado no São Paulo, Henrique Almeida brilhou pelas seleções de base do Brasil. Depois disso, passou por diversos clubes, como o Sport e o Botafogo, e até se aventurou na Europa, onde defendeu o espanhol Granada. Agora terá a sua segunda passagem pelo Coritiba.

No clube paranaense, vai reforçar um setor ofensivo que conta com nomes como os de Kleber e Neto Berola e que recentemente se reforçou com o ex-corintiano Rildo.