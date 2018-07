Celta bate Getafe fora de casa e sobe para quinto no Espanhol

Com o resultado, o time foi a 41 pontos e assumiu a quinta posição, que dá vaga direta à competição europeia. Em sexto lugar, que leva à fase qualificatória do torneio, aparece o Sevilla com os mesmos 41 pontos, mas o time encara o Barcelona no Camp Nou neste domingo. O Getafe, por sua vez, estacionou nos 26 pontos, na 15.ª colocação, ameaçado pela zona de rebaixamento, já que o Sporting Gijón é o primeiro time da degola, em 18.º, com 24 pontos.

O único gol da partida foi marcado por Nolito, aos 26 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Pablo Hernandez cabeceou para o atacante, que apareceu sozinho na pequena área para finalizar para o gol. A jogada gerou reclamações de impedimento por parte dos atletas do Getafe.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste sábado, o Espanyol venceu o Sporting Gijón fora de casa por 4 a 2 e se afastou da zona de rebaixamento, pois foi a 28 pontos, na 14.ª posição do Campeonato Espanhol.

Na parte intermediária da tabela, a Real Sociedad foi a 34 pontos, em nono lugar, ao empatar em casa por 1 a 1 com o Málaga, que tem dois pontos a menos e ocupa a 11.ª colocação.

Já o Real Bétis ficou no empate por 2 a 2 com Rayo Vallecano. A equipe da cidade de Sevilla foi a 28 pontos, em 13.º lugar, enquanto o time da capital espanhola ficou na 16.ª posição, com 26 pontos.