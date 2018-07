Celta vence fora com 2 gols no fim e deixa Espanyol na zona de rebaixamento

Com dois gols marcados no finalzinho do jogo, o Celta venceu o Espanyol por 2 a 0, fora de casa, no último confronto disputado neste domingo pelo Campeonato Espanhol.

Giuseppe Rossi, aos 45 do segundo tempo, e Pione Sisto, nos acréscimos dados pelo árbitro, aos 48, fizeram os gols da equipe de Vigo.

O resultado levou o Celta a deixar a zona de rebaixamento e dar um expressivo salto para o 11º lugar, com sete pontos ganhos. Já o Espanyol passou a encabeçar justamente a área de risco da tabela ao estacionar nos cinco pontos e ficar na 18ª colocação.

Após a vitória obtida fora de casa, o Celta irá atuar em seus domínios na próxima rodada do Campeonato Espanhol, no próximo domingo, quando irá encarar o vice-líder Barcelona. No mesmo dia, o Espanyol buscará reabilitação diante do Villarreal, de Alexandre Pato, novamente atuando em solo catalão.