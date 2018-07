Celular toca várias vezes. Tirone não atende e a obra para As obras da Arena do Palmeiras foram paralisadas porque Arnaldo Tirone demorou para retornar os telefonemas de Walter Torre. O empresário ligou pelo menos 20 vezes para o celular do presidente na manhã de terça-feira. Sem resposta. Por volta do meio-dia, acionou vários conselheiros palmeirenses na tentativa de localizar Tirone, entre eles o ex-presidente Mustafá Contursi. Enquanto isso, irritado, tratava de preparar a desmobilização dos operários que trabalhavam no Palestra.