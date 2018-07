Cem vezes Assunção e fé na bola parada

Desde maio de 2010 no Palmeiras, Marcos Assunção só tem uma tristeza no clube que aprendeu a amar: a falta de títulos. Fora isso, o volante de 35 anos comemora hoje a sua centésima partida com a camisa alviverde e promete luta em campo para que 2012 seja diferente.

"Eu não me arrependo por ter escolhido o Palmeiras, pois sempre quis voltar para o Brasil e jogar em time grande. A única coisa que me deixa chateado é não ter conseguido nada nesses dois anos", falou.

Assunção tem contrato até o fim do ano, e esta pode ser sua última temporada como profissional. "Vamos esperar o fim do ano para ver como estou me sentindo. Quando não conseguir treinar igual ao resto do grupo é porque chegou a hora de parar", disse, esperando ao menos uma conquista. "Com um título eu terminaria minha carreira mais feliz."

Como dezembro ainda está longe, Assunção vai fazendo aquilo que mais sabe: gols na bola parada e assistências. "Em escanteio não tem muito segredo. É só cruzar dentro da área que nossos jogadores estão bem posicionados. Já na cobrança de falta é um pouco de treinamento", contou.

Nesses 99 jogos (46 vitórias, 35 empates e 18 derrotas), Assunção quer esquecer um em particular. "Aquele 6 a 0 (para o Coritiba). Foi a primeira vez que perdi de seis e espero que a última também. Depois daquele jogo tive muita vergonha."

Reforço. O Palmeiras quer anunciar até sexta-feira a contratação do lateral-direito Artur, do São Caetano. Ele chegaria para a reserva de Cicinho.

O presidente Arnaldo Tirone dá a negociação como avançada. Como o jogador estará hoje em campo com seu time na partida contra o Linense, as conversas serão retomadas amanhã.

Felipão vem pedindo um jogador para a posição, e seu desejo era Jonas, do Coritiba.