Cemitério de elefantes

Foram 22 finalizações brasileiras ao longo de 120 minutos, apenas seis no alvo. Brasil e Paraguai não jogaram por uma decisão desse tipo, não correram pensando nisso.

A dura realidade desta Copa América, porém, levou mais um confronto para a marca dos 11 metros, que pode ser cruel com a história de um jogo e comprometer todo um trabalho ainda no início.

Ontem, em La Plata, a seleção brasileira mostrou alguns de seus melhores momentos na competição, apesar de se manter ausente do placar mesmo depois de 120 minutos.

O que se leva da partida, entretanto, é o fiasco: são três chutes para fora e uma defesa do goleiro Justo Villar, um dos responsáveis pela dificuldade brasileira em superar a última linha defensiva.

O time de Mano Menezes encarou uma equipe difícil, muito organizada, preparada para defender e contra-atacar. Jogador brasileiro adora reclamar da postura defensiva dos adversários. Critica o oponente como se defender fosse um crime.

Mas este Paraguai, adestrado na marcação pelo argentino Gerardo Martino, deve ser definido como valente, veloz e ofensivo. E mesmo não tendo incomodado o goleiro brasileiro Julio Cesar, ofereceu muito espaço ao Brasil.

Os paraguaios, porém, assumiram os tiros livres diretos como uma vitória da resistência, e uma possibilidade do jogo. Os brasileiros, não. Aquele tipo de decisão foi uma derrota, uma péssima retribuição à dedicação da equipe. E assim o emocional foi para o vinagre, com bolas para fora do estádio. Não faltou empenho nem alma à seleção, faltou apenas equilíbrio. Culpar o gramado também não cabe agora. Só faltava essa.

A derrota, é óbvio, vai esconder os pontos positivos, vai apagar a ótima atuação de Robinho, que soube preencher o meio de campo, marcar, recuperar a bola e organizar o ataque. De negativo ficam as atuações de Neymar e de Ganso, que deixam a Copa América sem ter estreado, sem oferecer à seleção um futebol do tamanho daquele do Santos.

Havia uma decisão por pênaltis também no caminho da Argentina. Lionel Messi jamais será capaz de jogar o futebol praticado no clube. Pode até superar-se individualmente, mas nunca atingirá o nível coletivo. O Barcelona o atrapalha, está muito acima no ranking da beleza e do jogo associativo, o que leva qualquer comparação ao abismo das diferenças. O time, infelizmente, não serve como parâmetro para qualquer julgamento.

Por enquanto, o Messi catalão segue superando o Messi argentino. Isso leva o torcedor a desconfiar das raízes do melhor jogador do mundo e de sua relação com o país, trocado pela Espanha aos 13 anos de idade.

A desclassificação pelos uruguaios deve, antes de punir o camisa dez argentino, encurtar a vida do treinador Sergio Batista e sua desastrada tentativa de copiar o modelo tático do Barcelona.

Sem o Brasil nas Eliminatórias, a Argentina terá de cuidar apenas do seu quintal. A começar pela defesa, certamente uma das mais frágeis da história, a própria instabilidade materializada por Zabaleta, Burdisso, Milito e Zanetti.

O primeiro passo é superar o trauma de perder em casa e criar uma última linha segura para 2014. Tevez, mesmo com o pênalti desperdiçado, ainda será por muito tempo o símbolo da gente comum e sofredora.