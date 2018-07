Ceni comemora boa fase após temporada de dor em 2009

No início do último Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni poderia no máximo imaginar que um dia voltaria aos campos para disputar um clássico e chegaria perto de mais um título da Taça Libertadores. Depois de superar grave lesão no tornozelo direito, o goleiro completa amanhã 34 jogos no ano, a mesma quantidade de partidas de toda a temporada passada. E o melhor: voltou a ser fundamental para a equipe, com defesas como as que garantiram a vitória sobre o Internacional (2 a 0, no Beira-Rio), na última rodada da Série A.

"Para mim, estar numa situação como essa é muito especial", conta, comovido, o capitão são-paulino. "O ano de 2009 foi muito difícil, uma lesão que ainda hoje me obriga a passar muitas horas fazendo fisioterapia, que causa desconforto. Estar bem de novo conta muito. Estamos em maio e já atuei no mesmo número de jogos da temporada passada inteira", comemora.

Coincidência ou não, a data significativa marca o reencontro com o adversário contra quem mais marcou gols na carreira. Diante do Palmeiras, o goleiro artilheiro do Tricolor anotou sete de seus 89 gols.

"Acredito que tenho tantos gols contra o Palmeiras porque acabamos fazendo mais jogos contra os rivais locais, é um adversário que devo ter enfrentado mais de 40 vezes na carreira", explica o goleiro. "Vejo por este lado: quanto mais partidas, mais chances de marcar gols."

Hoje Rogério terá a oportunidade se aproximar ainda mais da meta de 100 gols na carreira. Neste ano, o goleiro já anotou quatro vezes, três delas em pênaltis. Mas, coincidentemente, tem errado mais cobranças do que o habitual. Contra a Portuguesa (derrota por 3 a 1)e o Botafogo de Ribeirão Preto (vitória por 5 a 0), pelo Paulista, e diante do Universitário, pela Libertadores, o camisa 1 perdeu suas chances. / G.C.