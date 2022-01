Ceni mostra desânimo com tropeço do São Paulo: 'Frustrado com o que apresentamos'

O técnico Rogério Ceni se mostrou compreensível quanto às vaias recebidas pela torcida do São Paulo ao final do empate por 0 a 0 com o Ituano, no estádio do Morumbi. O treinador afirmou que a insatisfação não é resquício apenas da última temporada, mas sim da última década e afirmou que também ficou frustrado com o resultado.

"O torcedor sempre sai frustrado quando não tem a vitória em casa. Esse resquício do torcedor são-paulino vem quase de uma década já por não conseguir grandes vitórias, títulos expressivos. O torcedor tem uma expectativa muito alta pelos títulos que já conquistou, pela história do clube, e a realidade nem sempre é tão alta. Eu honestamente também saio frustrado com o que a gente apresentou, me incluo. É pouco e o resultado não ajuda. Às vezes você não joga tão bem, mas sai com a vitória. Hoje a velocidade com que conduzimos o jogo foi muito lenta, não tem como o torcedor sair feliz, porque não teve motivo para isso", afirmou o treinador são-paulino.

O Ituano se postou bem na defesa e armou suas principais jogadas nos contra-ataques. Sem conseguir furar o bloqueio adversário, o São Paulo usou muito das bolas aéreas, mesmo sem atuar com um "9 de ofício", já que Calleri e Luciano ficaram de fora por questões físicas. Ceni admitiu que o plano para atacar não era o que foi feito e disse que os cruzamentos foram excessivos.

"Acho que foram cruzamentos excessivos, não era a opção principal de jogo. O adversário veio em uma linha bem baixa para contra-atacar, nós não conseguimos ter criatividade suficiente por dentro. Por isso acabamos fazendo muito cruzamento. Tanto não era essa a determinação que nós nem jogamos com um 9 de referência hoje, o Calleri estava um pouco cansado. Nós optamos pelo Rigoni ir pelo centro para ter mais mobilidade e construir mais por dentro. Não conseguimos", analisou Ceni.

"São 66 horas de intervalo apenas entre um jogo e outro, tempo muito pequeno. É difícil recuperar os jogadores e só jogou quem teve condições de jogar. Acho que o time controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar oportunidades claras de gol. É um time baixo, que sofre muito na bola parada. É um time que tem que criar com a bola no chão, pegou adversários fechados e não conseguiu. Mostra que temos que evoluir, melhorar porque vamos encontrar novos adversários assim", continuou o treinador.

Buscando a primeira vitória após a derrota na estreia e o empate deste domingo, o São Paulo terá um compromisso fora de casa na próxima rodada, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O time da capital paulista soma um ponto e é o terceiro em seu grupo.