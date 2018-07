Ceni pega pênalti e s.Paulo leva 1º clássico

Havia dois tabus para serem quebrados ontem no Morumbi. O que incomodava os são-paulinos finalmente caiu. Mas não sem drama. Após derrotas em todos os cinco clássicos da temporada, o time da casa bateu o Palmeiras, novamente com atuação decisiva do reforço mais badalado do futebol paulista no ano: 1 a 0, gol de Fernandão. Quem brilhou, também, foi Rogério Ceni. O capitão defendeu pênalti cobrado por Ewerthon a cinco minutos do fim do jogo.

"Quase perdemos dois pontos por um erro de arbitragem", disse o goleiro, fazendo alusão ao suposto empurrão de Cicinho sobre Ivo na área que o juiz interpretou como falta. O lance foi duvidoso. "Acabamos de jogar Libertadores e é incrível que um jogo do Brasileiro tenha tantas faltas marcadas."

A equipe de Ricardo Gomes já ronda o G-4 depois de duas vitórias consecutivas com gols do centroavante que faltava no Morumbi - havia batido o Inter, domingo, por 2 a 0, também com um gol de Fernandão. Já o time alviverde terá de se conformar com o jejum de não vencer no estádio adversário há oito anos.

"Estamos passando por uma fase de crescimento mental", disse Fernandão, que fez quatro jogos - quatro vitórias - e, além dos dois gols, ainda deu três assistências. "A parte técnica e física acaba acompanhando isso. Desde que cheguei estamos jogando como equipe, sabendo aproveitar as oportunidades."

Quase tudo a favor. Chuva fina, gramado cortado bem baixinho e o campo do Morumbi passou a favorecer a velocidade. Melhor para o São Paulo, dos rápidos Dagoberto e Marlos, que começou a partida sem sentir a ausência do zagueiro Miranda e do volante Rodrigo Souto.

O Palmeiras, desfalcado de quatro jogadores e sem poder contar com Diego Souza, afastado, deu indícios claros desde o início de que sairia de campo feliz com o empate. Tudo favorecia o São Paulo - menos o público, já que a torcida tricolor, ansiosa pela semifinal da Taça Libertadores, ainda não respira Campeonato Brasileiro: ontem o Morumbi recebeu só 15.522 pagantes. Marcos sofreu pelo menos dois sustos antes dos 20 minutos. O gol só não saiu no primeiro tempo porque Jorge Parraga leu bem o que estava ocorrendo e tirou Cleiton Xavier, com torção no joelho, para pôr o volante Souza. Mas Marlos também saiu lesionado, pouco antes do intervalo, para dar lugar a Fernandinho. O São Paulo assumiu de vez a utilização de três atacantes.

Logo o ato de ousadia deu resultado. Aos nove minutos, Fernandinho fez boa jogada e Fernandão concluiu: 1 a 0. Depois do gol, o "cirúrgico" time do São Paulo - que aprendeu a se aproveitar das poucas chances que tem - não teve receio de só jogar nos contra-ataques dentro de seus domínios.

Jorge Wagner entrou para dar mais força na marcação à equipe tricolor. E a estratégia de se segurar atrás e especular após as roubadas de bola quase foi literalmente por água abaixo quando, no fim da partida, o Palmeiras pressionou desesperadamente atrás do gol de empate.

O torcedor são-paulino agradeceu a Rogério na oração, antes de dormir tranquilo. O goleiro salvou conclusão de Ivo na pequena área e, quando o árbitro marcou pênalti duvidoso no finzinho do jogo, acertou o canto da cobrança de Ewerthon para se consagrar novamente em pênalti - já havia defendido dois diante do Universitário, do Peru, nas oitavas de final da Taça Libertadores. Ao Palmeiras resta buscar um técnico efetivo. E reforços.