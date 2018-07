Ceni só continuou por causa da competição

As quatro décadas de vida não foram capazes de diminuir sua dedicação e o desejo por vitórias. Foi justamente a possibilidade de continuar atuando em alto nível e a possibilidade de ser campeão novamente que o fizeram desistir da aposentadoria no fim do ano passado e renovar contrato até dezembro. Com seu líder e principal jogador em campo, a expectativa é que o Tricolor entre em campo ainda mais ligado.

As ótimas defesas no primeiro jogo da temporada, contra o Mirassol, mostram que não é só a vontade do jogador que continua inabalável. Os reflexos também estão afiados. "O Rogério chegar aos 40 anos jogando é reflexo do seu profissionalismo. Ele não joga apenas pelo seu nome e pelas suas conquistas, mas sim porque está muito bem, como um garoto de 23 anos. Está no seu ápice", elogia o técnico Ney Franco.

No último treino antes da partida, a tradicional ovada recebida pelo aniversariante não aconteceu no CT de Cotia. Rogério fez normalmente o seu ritual de treinos, cobrou faltas e pênaltis e se divertiu no rachão recreativo, mas nada além disso. Talvez porque saiba que precisa manter o foco na partida e, assim, classificar a equipe para a fase de grupos da Libertadores.

Despedir-se do seu torneio favorito ainda na precoce fase eliminatória é um capítulo que Rogério Ceni não quer escrever em sua biografia. Por isso, estará mais concentrado e preparado do que nunca para liderar a equipe. E quando isso acontece, a vitória fica mais perto. / F.F.