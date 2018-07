Ceni: ''Tomar 4 é uma vergonha'' O goleiro Rogério Ceni estava indignado ao final do jogo. Para ele, o resultado foi influenciado por Heber Roberto Lopes, que expulsou dois jogadores do time. "O jogo foi uma m... Tomar quatro é uma vergonha", desabafou. "Fomos buscar o empate, mas as expulsões atrapalharam bastante." O goleiro rebateu as afirmações de que o time facilitou as coisas para o Flu, para prejudicar o Corinthians. "O torcedor faz o que ele quiser. Nós temos de fazer as coisas dentro de campo. Infelizmente, não deu."