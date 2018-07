Central Carol é a primeira cortada por Zé Roberto para a Olimpíada

A central Carol, que disputou a última Superliga pelo Rexona/Rio, é a primeira jogadora cortada pelo técnico José Roberto Guimarães pensando nos Jogos Olímpicos do Rio. A atleta sofreu duas lesões durante os treinos da seleção, nas costas e no tornozelo esquerdo, e não participou de nenhuma das três partidas do Brasil na primeira semana do Grand Prix, no Rio.

Ela já nem viaja para Macau, na China, onde o Brasil joga pela segunda rodada, de sexta a domingo da semana que vem. "Não dá tempo de recuperar. Ela torceu o pé, mas teve um problema nas costas antes. Ela iria começar a ser liberada na segunda-feira. Para colocar em forma de novo e começar a jogar, só na terceira ou quarta semana. Não dava para fazer isso, infelizmente Não dava", lamentou Zé Roberto.

Para a posição, Zé Roberto tem Fabiana e Thaisa como titulares absolutas. Ele deve levar só mais uma central para a Olimpíada, posto que agora é disputado por Adenízia e Juciely. "Precisamos pensar em montar o time, trocar uma ou outra peça. Se eu ficar revezando, não vou conseguir montar uma unidade de time", explicou o treinador, justificando a decisão por cortar Carol já agora.

A central é a segunda baixa na seleção. Convocada depois de se destacar na Superliga, a oposto Monique Pavão participou dos amistosos contra a República Dominicana, em São José dos Pinhais (PR), e depois alegou motivos pessoais para pedir dispensa.

Ela dificilmente ira ao Rio-2016, uma vez que Sheilla é a titular do time e Zé Roberto ainda discute se leva uma oposto reserva à Olimpíada ou se utiliza a ponteira Natália também nessa função. Ainda que opte por ter uma reserva, Tandara já era a favorita.