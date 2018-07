Centro de Operações de Tecnologia dos Jogos do Rio-2016 é inaugurado

De acordo com a Atos, parceira mundial de TI do Comitê Olímpico Internacional (COI), esta será a primeira vez que os Jogos Olímpicos de Verão vão utilizar a nuvem (armazenamento de dados online) em aplicações essenciais, como o Portal dos Voluntários e o Sistema de Credenciamento.

Ainda pelo que explica a empresa, Também será a primeira vez que o TOC da cidade-sede será apoiado remotamente por um Centro Técnico de Operações de Tecnologia permanente, baseado na Espanha. A partir de 25 de julho de 2016, o TOC operará com plena capacidade de 500 profissionais.

"O TOC é crucial para a administração dos Jogos e estamos muito satisfeitos com a maneira pela qual ele já nos ajudou durante os eventos-teste. Com ele, vamos garantir que os resultados sejam transmitidos ao mundo de maneira correta, segura e em tempo real", diz Elly Resende, diretor de tecnologia do Comitê Rio-2016.