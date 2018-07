Centro internacional de imprensa de Londres é finalizado

A Autoridade Pública Olímpica (ODA, na sigla em Inglês) local destacou que esta é a quinta instalação completada do Parque Olímpico no leste da capital inglesa. O anúncio desta quarta acontece mais de um ano antes do início da Olimpíada, que terá a sua abertura no dia 27 de julho de 2012.

O longo prédio horizontal de 275 metros de comprimento fará parte de um complexo de mídia, que também contará com um centro principal de imprensa. O complexo irá servir como base para mais de 20 mil profissionais de TV e rádio, fotógrafos e jornalistas de mídia impressa e digital.

John Armitt, presidente da ODA dos Jogos de Londres, disse que "o projeto do Parque Olímpico está dentro do cronograma e do orçamento" previsto pelos organizadores do grandioso evento.