Cerimônia de abertura do Parapan tem estádio lotado e delegação recorde brasileira

Os Jogos Parapan-Americanos de Lima começaram oficialmente nesta sexta-feira com a cerimônia de abertura realizada no Estádio Nacional. O Brasil foi representado com parte da delegação. Cerca de 400 pessoas do total dos 512 que vieram para a capital peruana. Isso porque algumas competições já começaram. Leomon Moreno, do goalball foi o porta-bandeira.

O evento contou com animado público que lotou as arquibancadas na fria noite em Lima. Entre as autoridades estavam presentes o presidente do país, Martín Vizcarra, além dos presidentes dos Comitês Paralímpicos Internacional, das Américas e do Brasil, Andrew Parsons, Julio César Ávila e Mizael Conrado, respectivamente.

Vizcarra foi bastante aplaudido pela plateia e fez um breve discurso. "É um competição que permitirá que nossos paratletas demonstrem o melhor de seu talento e, aos povos da América, reafirmar a amizade, respeito e igualdade. Seguindo a tradição, hoje declaro formalmente inaugurado o sexto Jogos Parapan-Americanos Lima 2019."

Carlos Neuhaus, presidente do Comitê Organizador do Peru, que se tornou celebridade no país por conseguir entregar os Jogos, pediu que a competição "seja o início de uma revolução para que o paradesporto se torne prioridade em nossa agenda nacional", declarou.

CHEGAMOS! É oficialmente a hora do #BrasilNoParapan ! QUEREMOS VER O APOIO DE VOCÊS! Vamos subir a hashtag! Assistam também ao vivo no @SporTV ! Sua torcida vale muito! pic.twitter.com/w15pcolCxT — Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB (@cpboficial) August 24, 2019

No total, 33 países desfilaram no estádio. A Argentina abriu a apresentação das delegações e o Peru por ser o país-sede, fechou. Ao longo dos nove próximos dias, 17 modalidades estarão sendo disputadas em 14 locais espalhados pela capital peruana. Sete esportes garantirão vagas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020: basquete em cadeira de rodas. rúgbi em cadeira de rodas, tênis de mesa. tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado, futebol de 5 e goalball.

PIRA ACESA! Os Jogos Parapan-Americanos estão abertos! Ficou lindo demais esse momento! #BrasilNoParapan pic.twitter.com/he9bYzz1JA — Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB (@cpboficial) August 24, 2019

VALENDO

Nesta sexta-feira foram disputadas três modalidades. A seleção brasileira de rúgbi em cadeira de rodas derrotou a Colômbia por 48 a 41, com destaque para atuação de Júlio Rocha, que anotou 20 tries (pontos). O Brasil controlou o jogo desde o início e bateu um adversário direto na briga por medalha. O último confronto entre as duas seleções em Parapans ocorreu na decisão do bronze em Toronto 2015. A Colômbia levou a melhor por 50 a 48. O time volta à quadra nesta sábado, às 14h (de Brasília), para enfrentar o Canadá, atual campeão parapan-americano.

No vôlei sentado, o time masculino para fácil pela seleção peruana. Em uma hora e um minuto de jogo, a equipe fez 3 a 0 nos anfitriões, com parciais 25/19, 25/18 e 25/18. A equipe nacional joga no sábado às 14h (de Brasília), contra a Costa Rica.

No tênis de mesa, o Brasil garantiu 11 atletas nas quartas de final, 12 semifinalistas e um finalista nas disputas, que começam a partir do meio-dia (de Brasília) deste sábado.