'Certo é que fico até o fim da Libertadores', diz Dedé

RIO - A estreia oficial é uma. A que ele gosta de lembrar, outra. Em agosto de 2009, Dedé vestiu a camisa do Vasco pela primeira vez. Entrou durante o segundo tempo de um jogo pela Série B do Brasileiro. Em maio de 2010, quase um ano após ter sido contratado - período em que disputou apenas sete partidas -, ganhou uma chance no time titular, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A 26 dias do fim do contrato, agarrou a oportunidade. E não largou mais. Aos 23 anos, o "Mito", como tem sido chamado pelos torcedores, marcou 17 gols, 13 pelo time da Colina. Em meio à apertada agenda do fim de duas competições, Dedé respondeu às perguntas do Estado. Falou sobre a relação com Ricardo Gomes, seleção, a "disputa" com Neymar pelo título de craque do Brasileiro e a permanência no Vasco, garantida pelo menos até a Libertadores.

Como é ter o apelido de 'Mito'?

Não me considero um mito. Sou simples para ter essa visão. Acho um apelido forte, mas curto o carinho do torcedor.

Por que faz tantos gols?

Altura e boa impulsão. Desde o Volta Redonda ia ao ataque.

Como foi jogar com Júnior Baiano no Volta Redonda?

Ele foi importante para minha carreira. O Baiano me deu conselhos que servem, até hoje, para dentro e fora do campo. Foi ele quem me aconselhou a não deixar o Vasco para ir para o futebol coreano (em 2010). Eu era a sétima opção e ele dizia que eu tinha qualidade e tinha que estourar no Brasil.

Fica no Vasco até quando?

É certo que fico até a Libertadores, mas minha vontade é de ficar até a Copa. Mas isso depende. O Vasco detém parte dos meus direitos, um empresário detém a outra. Claro que eu teria uma valorização na Europa, mas mesmo que não seja nos padrões de lá penso em uma valorização também aqui. Acredito que o clube vai fazer o possível para que isso aconteça.

Sonha em jogar na Europa?

Sim. E jogar uma Copa. Mas as coisas acontecem naturalmente. No Vasco fiz minha "estreia" faltando menos de um mês para terminar o contrato. Certamente me mandariam embora. No ano seguinte já comemorava o prêmio de melhor zagueiro do Brasileiro.

Acha que o esforço do Santos em segurar Neymar, mesmo com tantas propostas, pode ser uma tendência no Brasil?

Vejo jogadores brasileiros com altos salários na Europa voltando. Luis Fabiano, Denilson e muitos outros. O mercado brasileiro está se fortalecendo.

Para alguns comentaristas você disputa o título de craque do Brasileiro com Neymar. Dá para ganhar?

Com o Neymar é covardia (risos)! Ele é fora de série e um dos melhores do mundo. Tenho de estar feliz só pelo fato de cogitarem isso.

O que representa Ricardo Gomes para o grupo do Vasco?

Ele é a coluna que sustenta o grupo. O Ricardo, com aquele jeito calmo, é mais que um excelente treinador. Conversa e explora o que cada um tem de melhor.

E para você?

Quando a gente ganha espaço, é cercado por um monte de pessoas oportunistas. O Ricardo não é amigo antigo, mas virou um. Além disso, sabe tudo da posição que jogo. Procuro conversar bastante com ele.

Como o grupo superou a internação do Ricardo (em agosto, sofreu um AVC)?

Não foi fácil. No dia em que aconteceu, minha vontade era de pedir que o jogo fosse paralisado. Sabíamos que estava acontecendo algo, mas não o que era. Acho que a superação dele nos motivou. Estamos atrás desses títulos (do Brasileiro e Sul-Americana) para dedicar ao Ricardo. Ele é o responsável pelo bom momento do Vasco.

Hoje, a dupla "titular" de zaga do Mano Menezes na seleção é formada por David Luiz e Thiago Silva. Acha que tem vaga?

Acho que é muito cedo. Tenho é que trabalhar para manter o bom momento. Ser convocado é o primeiro passo. Brigar por vaga é outra história.